Росія стягує до Криму війська і техніку, - Bloomberg
Видання Bloomberg із посиланням на джерела в американській розвідці заявило, що Росія з 15 листопада перекидає війська і техніку до Криму
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними видання, Росія почала перекидання військових і техніки на окупований півострів після відправки у Воронезьку область танків та іншого важкого озброєння.
Співрозмовники видання також назвали склад військ, які віправили до Криму: це 34-та мотострілецька бригада і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія. Раніше їхні танки Т-72Б3 помітили на потязі, який прямував до Криму.
Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.
Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.
22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.
25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.
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