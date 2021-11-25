Росія стягує до Криму війська і техніку, - Bloomberg

Про це повідомляє Радіо Свобода.



За даними видання, Росія почала перекидання військових і техніки на окупований півострів після відправки у Воронезьку область танків та іншого важкого озброєння.



Співрозмовники видання також назвали склад військ, які віправили до Криму: це 34-та мотострілецька бригада і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія. Раніше їхні танки Т-72Б3 помітили на потязі, який прямував до Криму.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив , що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.Міністр оборони Олексій Резніков заявив , що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив , що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.