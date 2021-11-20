Резніков пояснив, чому не вірить у вторгнення Росії до України

Про це Резніков сказав у інтерв'ю Голосу Америки.

На його переконання, Росія не наважиться на масштабний наступ та нове захоплення українських територій.

"Не вірю в це. Тому що ми за 8 років цієї війни ми навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. В нас 400 000 чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже", - сказав Резніков.

Він додав, що навіть в складній ситуації шукає позитив.

"В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", - переконаний Резніков.

Він наголосив, що у разі вторгнення, президенту Росії Володимиру Путіну доведеться заплатити високу ціну.

"Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його оточення доступу до банківських рахунків. Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" – запитав Резніков.