Де та коли Путін збирається напасти на Україну. Заява начальника Головного управління розвідки Буданова
Цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України. Одночасний напад на кількох основних напрямках заплановано генштабом країни-агресора до кінця січня - початку лютого 2022 року
З такою заявою виступив керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов, повідомляє Еспресо.TV.
Для цього, за його даними, буде використано контингент з 92 тисяч російських військових.
Удари Москва збирається завдати у кількох місцях.
При цьому росіянами активно застосовуватиметься тактика психологічних спецоперацій за участю невдоволеного вакцинацією, комунальними тарифами чи енерргетикою місцевого населення.
"Вони хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ", - сказав Буданов в розмові з Говардом Альтманом із американського спеціалізованого видання Military News.
Також може бути використана ситуація з близькосхідними мігранами на кордоні, не виключає начальник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.
Наразі очолюване Будановим відомство вбачає найбільш вірогідною наступну послідовність дій росіян по відношенню до України:
- авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки;
- спроби прориву лінії розмежування на Донбасі,
- висадка російського десанту в Одесі та Маріуполі.
- Нагадаємо, в ідеолога війни з Україною, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вийшла нова стаття з виправданням загарбницьких воєн Росії.
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