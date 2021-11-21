Де та коли Путін збирається напасти на Україну. Заява начальника Головного управління розвідки Буданова

З такою заявою виступив керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов, повідомляє Еспресо.TV.



Для цього, за його даними, буде використано контингент з 92 тисяч російських військових.



Удари Москва збирається завдати у кількох місцях.



При цьому росіянами активно застосовуватиметься тактика психологічних спецоперацій за участю невдоволеного вакцинацією, комунальними тарифами чи енерргетикою місцевого населення.



"Вони хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ", - сказав Буданов в розмові з Говардом Альтманом із американського спеціалізованого видання Military News.



Також може бути використана ситуація з близькосхідними мігранами на кордоні, не виключає начальник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.



Наразі очолюване Будановим відомство вбачає найбільш вірогідною наступну послідовність дій росіян по відношенню до України:



- авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки;



- спроби прориву лінії розмежування на Донбасі,



- висадка російського десанту в Одесі та Маріуполі.

Нагадаємо, в ідеолога війни з Україною, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вийшла нова стаття з виправданням загарбницьких воєн Росії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb