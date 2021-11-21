Загарбницькі війни рятують Росію як імперію, - Сурков

У ній він виправдовує як подальше посилення репресій, цензури і державної пропаганди, а також відмову від "ліберальних екперитментів" всередині РФ, так і нові війни за безпосередньої ініціативи та участі Росії за межами цієї країни, передає Еспресо.TV.



Ідеолог визнає, що ситуація в Росії стає дедалі більш вибухонебезпечною й потрібно "випустити" пар, але назовні.



"Соціальна ентропія є дуже токсичною. Працювати з нею в наших домашніх умовах не рекомендується. Її потрібно виносити кудись подалі. Експортувати для утилізації на чужій території", - стверджує Сурков в статті, що вийшла 20 листопада 2021 року на прокремлівському аналітичному порталі "Актуальні коментарі".



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"Протягом століть Російська держава з її суворим і малорухливим політичним інтер'єром зберігалася виключно завдяки невпинному прагненню за власні межі. Вона давно розучилася, а швидше за все, ніколи і не вміла виживати іншим чином. Для Росії постійне розширення не просто одна з ідей, а справжній екзистенціал нашого історичного буття", - вважає Владислав Сурков.



Інакше, каже він, РФ, яку він визначає як імперією, страждатиме від руйнування зсередини.



Окрім того, Сурков виступає категорично проти будь-якої лібералізації російського суспільно-політичного життя на зразок Перебудови часів михайла Горбачова й натомість вважає за необхідне продовжити застосування по відношенню до населення РФ обмежень в інтернеті та того, що прийнято називати "духовними скрєпами". Й навіть посилити такі заходити "в необмежених дозах".



"Застосування екстрактів історичної пам'яті, простроченої моралі, адміністративно-духовних цінностей та інших важких соціальних консервантів у необмежених дозах забезпечує збереження бажаної стабільності", - написав Владислав Сурков.





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