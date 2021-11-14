В РФ озвучили новий план щодо України: "Військовий переворот у Києві, потім референдум про Союзну державу"

Йдеться про організацію військового перевороту в Києві та розміщення в українській столиці маріонеткового уряду, який згодом має звернутися до Москви з проханням включити Україну до склад Союзної держави у складі РФ та Білорусі, інформує Еспресо.TV.



На заяву російського політика в своєму відеоблозі звернув увагу український журналіст та блогер з Донецька Денис Казанський, який зараз живе і працює в Києві.



Читайте також: Путін назвав, які останні дії ЗСУ йому "не дають розслабитись"



"Прилепін розкрив плани сусідньої країни щодо захоплення України. За його словами, до завдання російського керівництва входить організація перевороту в Києві, щоб потім у результаті цього перевороту поставити на чолі нашої країни своїх маріонеток. Далі за задумом вони мають підписати з Путіним договір про договір про створення Союзної держави та перетворити нашу країну на другу Білорусь", - зазначив Казанський.



Довідка



Російська терористична організація "ДНР" дала Прилєпіну звання "заступника командира батальйону". Сам він під час перебування в ОРДЛО називав себе "комісаром батальйону".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb