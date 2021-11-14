В РФ озвучили новий план щодо України: "Військовий переворот у Києві, потім референдум про Союзну державу"
Російський політик, учасних збройного вторгнення до України, співголова партії "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" Захар Прилєпін анонсував новий план РФ щодо Української держави
Йдеться про організацію військового перевороту в Києві та розміщення в українській столиці маріонеткового уряду, який згодом має звернутися до Москви з проханням включити Україну до склад Союзної держави у складі РФ та Білорусі, інформує Еспресо.TV.
На заяву російського політика в своєму відеоблозі звернув увагу український журналіст та блогер з Донецька Денис Казанський, який зараз живе і працює в Києві.
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"Прилепін розкрив плани сусідньої країни щодо захоплення України. За його словами, до завдання російського керівництва входить організація перевороту в Києві, щоб потім у результаті цього перевороту поставити на чолі нашої країни своїх маріонеток. Далі за задумом вони мають підписати з Путіним договір про договір про створення Союзної держави та перетворити нашу країну на другу Білорусь", - зазначив Казанський.
Довідка
Російська терористична організація "ДНР" дала Прилєпіну звання "заступника командира батальйону". Сам він під час перебування в ОРДЛО називав себе "комісаром батальйону".
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