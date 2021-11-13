Путін назвав, які останні дії ЗСУ йому "не дають розслабитись"

Про це він розповів в бесіді з пропагандистом Павло Зарубіним (мовник "Росія 1"), повідомляє Еспресо.TV.



Стенограма спілкування Путіна із Зарубіним оприлюднена офіційним сайтом Кремля.



Як видно з оприлюдненого тексту, найбільше Володимира Путіна у тактиці Збройних Сил України останнім часом непокоїть поява на озбронні українців бойових безпілотників з Туреччини марки Bayraktar, а також повномасштабні військові навчання за участю країн блоку НАТО у Чорному морі.



"Тепер чинний президент (Володимир Зеленський - ред.) бадьоро рапортує про те, що вони застосовують "байрактари", тобто безпілотні літальні апарати. Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами та подальшими домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує, а в США взагалі підтримали практично. Європа щось невиразне сказала на цей рахунок, а США взагалі підтримали. А офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі", - сказав Путін.



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Що ж стосується морських навчань під егідою НАТО то він назвав їх "незапланованими".



"Справді, зараз США та їхні союзники по НАТО проводять незаплановані, я хочу це наголосити, незаплановані навчання в акваторії Чорного моря. Причому не просто сформовано досить потужне корабельне угруповання, але використовується в ході цих навчань і авіація, у тому числі і стратегічна авіація", - зазначив керівник країни-агресора.



"Складається враження, що нам просто не дають розслабитись", - підсумував Володимир Путін.



При цьому він вкотре повторив, що Мінські угоди не мають альтернативи.





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