Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил
Росія заявила, що повідомлення про загрозу вторгнення РФ в Україну "можуть служити ширмою для прикриття агресивних планів Києва"
Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Прессекретар Володимира Путіна заявив, що західні та українські ЗМІ "проводять ціленаправлену інформаційну кампанію про можливість вторгнення РФ в Україну", а Київ нібито й сам нарощує військові сили.
"Нагнітання напруженості - це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце в Києві, мається на увазі агресивні (помисли) в плані бажання вирішити проблему південного сходу (України) силовими методами", - сказав Пєсков.
Також він додав, що Росію тривожить поставка до Києва високотехнологічної та сучасної зброї.
- Нагадаємо, американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.
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