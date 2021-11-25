Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії
Про це він сказав на брифінгу у четвер, 25 листопада, повідомляє Еспресо.TV.
Очільник МЗС наголосив, що ситуація на кордонах з Росією залишається напруженою внаслідок дій Росії.
"Скупчення російських військ, інтенсивна аеророзвідка, погрози Україні, які лунають від російських чиновників різних рівнів, свідоме блокування Росією роботи Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи - все це має розглядатися як складові єдиної агресивної політики Росії проти України", - сказав він.
Кулеба наголосив, що завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни.
"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив очільник МЗС.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
- Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою".
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