Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба

Про це він сказав на брифінгу у четвер, 25 листопада, повідомляє Еспресо.TV.



Очільник МЗС наголосив, що ситуація на кордонах з Росією залишається напруженою внаслідок дій Росії.



"Скупчення російських військ, інтенсивна аеророзвідка, погрози Україні, які лунають від російських чиновників різних рівнів, свідоме блокування Росією роботи Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи - все це має розглядатися як складові єдиної агресивної політики Росії проти України", - сказав він.



Кулеба наголосив, що завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни.



"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою".