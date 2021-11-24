Велика Британія заявила, що новий напад РФ на Україну був би "фатальною помилкою"

Про це повідомляє Reuters.



"Я думаю, що це було б фатальною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс у відповідь на питання Reuters.



Британська міністерка зазначила, що Лондон тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, аби підтримати Україну.



"Ми дуже близькі союзники України і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб забезпечити її повну підтримку", - сказала Трасс.



Переміщення російських військ поблизу України викликало у Заходу занепокоєння, що Росія може готувати вторгнення. РФ неодноразово заперечувала плани нападу на Україну, і заявляє, що може розміщувати війська на власній території, де забажає. Кремль звинуватив Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.



Москва вважає провокаційними способи, якими США і НАТО засвідчили свою підтримку Україні, включно з маневрами військових кораблів цього місяця в Чорному морі та відправкою патрульних катерів США українським ВМС.