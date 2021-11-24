Велика Британія заявила, що новий напад РФ на Україну був би "фатальною помилкою"
У середу, 24 листопада, очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою"
Про це повідомляє Reuters.
"Я думаю, що це було б фатальною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс у відповідь на питання Reuters.
Британська міністерка зазначила, що Лондон тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, аби підтримати Україну.
"Ми дуже близькі союзники України і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб забезпечити її повну підтримку", - сказала Трасс.
Переміщення російських військ поблизу України викликало у Заходу занепокоєння, що Росія може готувати вторгнення. РФ неодноразово заперечувала плани нападу на Україну, і заявляє, що може розміщувати війська на власній території, де забажає. Кремль звинуватив Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.
Москва вважає провокаційними способи, якими США і НАТО засвідчили свою підтримку Україні, включно з маневрами військових кораблів цього місяця в Чорному морі та відправкою патрульних катерів США українським ВМС.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
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