До України зі США прибули два патрульні катери типу "Island"

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.



З америкаського міста Балтімор, штат Меріленд, прибули два катери типу "Island". В Україні вони отримали назви "Фастів" і "Суми".



Зазначається, що патрульні катери вже увійшли в територіальні води України та прямують до Одеського морського торгівельного порту.



"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку", – зазначив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.



У ВМС ЗС зазначили, що передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США Україні, що триває з 2014 року.



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