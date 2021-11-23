РФ не збирається ні на кого нападати, - Пєсков про можливе вторгнення в Україну
Прессекретар Володимира Путіна заявив, що Росія не збирається нападати на Україну, а Київ "планує агресивні дії проти Донбасу"
Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву журналістам речника президента РФ Дмитра Пєскова у вівторок 23 листопада.
"Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів", - зазначив він
Прессекретар Путіна запевнив, що РФ "не виношує ніяких агресивних планів".
"Хто на кого нападе – Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно трактувати", - заявив Пєсков.
Пєсков додав, що Росія глибоко стурбована "провокаційними діями" з боку ЗС України на лінії зіткнення на Донбасі та підготовкою Києва до можливого силового вирішення проблеми.
За словами представника Кремля, "найкращою гарантією безпеки" України від Росії є реалізація мінських домовленостей.
- Нагадаємо, американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.
- Вчора, 22 листопада, Пєсков заявив, що західні та українські ЗМІ "проводять ціленаправлену інформаційну кампанію про можливість вторгнення РФ в Україну", а Київ нібито й сам нарощує військові сили.
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