РФ не збирається ні на кого нападати, - Пєсков про можливе вторгнення в Україну

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву журналістам речника президента РФ Дмитра Пєскова у вівторок 23 листопада.



"Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів", - зазначив він



Прессекретар Путіна запевнив, що РФ "не виношує ніяких агресивних планів".



"Хто на кого нападе – Росія на Україну чи Україна на Росію? Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно трактувати", - заявив Пєсков.



Пєсков додав, що Росія глибоко стурбована "провокаційними діями" з боку ЗС України на лінії зіткнення на Донбасі та підготовкою Києва до можливого силового вирішення проблеми.



За словами представника Кремля, "найкращою гарантією безпеки" України від Росії є реалізація мінських домовленостей.

Нагадаємо, американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.

Вчора, 22 листопада, Пєсков заявив, що західні та українські ЗМІ "проводять ціленаправлену інформаційну кампанію про можливість вторгнення РФ в Україну", а Київ нібито й сам нарощує військові сили.