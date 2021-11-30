Безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального: окупанти посилюють війська на Донбасі, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

За інформацією розвідників, із території Російської Федерації окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення.

Крім того, російські окупаційні війська готують до зими та модернізують техніку.



Як повідомляє розвідка, протягом листопада до підрозділів російських найманців повернули з модернізації чергову партію бойових машин. Крім того, їм доставили понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин.

