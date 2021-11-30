Безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального: окупанти посилюють війська на Донбасі, - розвідка
Протягом листопада командування Збройних сил Росії укріплювало позиції військ на тимчасово окупованому Донбасі
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією розвідників, із території Російської Федерації окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення.
Крім того, російські окупаційні війська готують до зими та модернізують техніку.
Як повідомляє розвідка, протягом листопада до підрозділів російських найманців повернули з модернізації чергову партію бойових машин. Крім того, їм доставили понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- 23 листопада Головне управління розвідки України повідомило, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО.
- Пізніше розвідка повідомила, що на окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.
- 29 листопада розвідка повідомила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.
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