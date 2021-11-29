Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи, - розвідка

Про це йдеться на сайті Міноборони.



"Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ. Минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - повідомляє розвідка.



У ГУР Міноборони наголосили, що активізація застосування розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів. Ці випадки "російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил".



За даними розвідки, з 22 листопада у так званих 1 та 2 армійських корпусах працює комісія 8-ї загальновійськової армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ на чолі з командувачем армії. Вона перевіряє наявність особового складу на місцях несення служби, організацію системи управління і зв’язку, а також здійснює контроль за проведенням командно-штабного навчання із залученням мобілізаційного резерву та підрозділів силових структур "ЛНР" та "ДНР".



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, 23 листопада Головне управління розвідки України повідомило, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.