Збройні сили РФ проводять військові навчання у ОРДЛО із залученням мобілізаційного резерву, - розвідка

Про це йдеться на сайті Міноборони.



"Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій", - повідомляє ГУР.



У Міноборони додали, що контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.



Розвідники зазначають, що крім цього, проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 19 листопада заявив, що накопичення військ РФ біля кордону України сягне піку у січні 2022 року.