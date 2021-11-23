Збройні сили РФ проводять військові навчання у ОРДЛО із залученням мобілізаційного резерву, - розвідка
Головне управління розвідки України повідомляє, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО
Про це йдеться на сайті Міноборони.
"Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій", - повідомляє ГУР.
У Міноборони додали, що контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.
Розвідники зазначають, що крім цього, проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.
Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.
Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.
- Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 19 листопада заявив, що накопичення військ РФ біля кордону України сягне піку у січні 2022 року.
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