Розвідка: На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ
Цього тижня в ОРДЛО приїхала чергова група російських військових
Про це повідомили в пресцентрі Головного управляння розвідки (ГУР) Міноборони.
Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових офіцерів і військовослужбовців РФ для виконання завдань у складі угруповань російських найманців у ОРДЛО.
Зазначається, що цього тижня на Донбас приїхали військові для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.
"Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів", - зазначають у ГУР.
Розвідка наголошує, що такі випадки російські пропагандисти намагаються приховати та використати для дискредитації ООС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.98
Купівля 26.98Продаж 27.24
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе