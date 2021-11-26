Розвідка: На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ

Про це повідомили в пресцентрі Головного управляння розвідки (ГУР) Міноборони.



Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових офіцерів і військовослужбовців РФ для виконання завдань у складі угруповань російських найманців у ОРДЛО.



Зазначається, що цього тижня на Донбас приїхали військові для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.



"Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів", - зазначають у ГУР.



Розвідка наголошує, що такі випадки російські пропагандисти намагаються приховати та використати для дискредитації ООС.

Нагадаємо, 26 листопада на пресмаратоні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до військової ескалації з боку Російської Федерації.

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