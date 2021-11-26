Ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації, - Зеленський про можливість вторгнення РФ
Україна готова до військової ескалації з боку Російської Федерації
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.
"Ми у стані війні уже 8 років. Така ймовірність (повномасштабного вторгнення - ред.) йде щодня. Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна. Ми повністю контролюємо наші кордони і готові до будь якої ескалації. Ми щоденно маємо розвіддані, від нашої розвідки та розвідок інших країн", - сказав президент.
Від додав, що західні партнери підтримують Україну.
"Є військова допомога, технічна допомога та фінансова допомога. облаштовуємо новою технікою, збільшуємо заробітну плату. Ми повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Ми повинні розраховувати на себе. Армія потужна у нас", - підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до війни з Російською Федерацією.
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