Ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації, - Зеленський про можливість вторгнення РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.



"Ми у стані війні уже 8 років. Така ймовірність (повномасштабного вторгнення - ред.) йде щодня. Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна. Ми повністю контролюємо наші кордони і готові до будь якої ескалації. Ми щоденно маємо розвіддані, від нашої розвідки та розвідок інших країн", - сказав президент.



Від додав, що західні партнери підтримують Україну.



"Є військова допомога, технічна допомога та фінансова допомога. облаштовуємо новою технікою, збільшуємо заробітну плату. Ми повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Ми повинні розраховувати на себе. Армія потужна у нас", - підсумував Зеленський.





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