Данілов: Наразі питання вторгнення російських військ залишається відкритим, проте Україна готова до війни з РФ

Про це він заявив в ефірі "1+1".

"Чи Готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогодні це питання відкрите, але ми повинні до цього бути готові. Ми до цього готувалися досить довго. Для нас це не було несподіванкою", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що у Путіна є велике бажання сісти за стіл переговорів з президентом США Джо Байденом, "бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут буде панувати".



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"І зараз та істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ це все в контексті того, що вони мають домовитися. Що буде, якщо вони не домовляться? Які дії Путіна - важко сказати", - сказав секретар РНБО.

Данілов зауважив, що ніхто не каже, що загроз немає.

"Загроза, поки є РФ, є завжди. Мова йде про пряме вторгнення. Для того, щоб було пряме вторгнення мають відбутися певні речі. Цих речей на сьогодні немає. Чи будуть вони завтра - будемо дивитися. Країна готується. Україна є напоготові", - додав він.



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