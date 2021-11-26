Данілов: Наразі питання вторгнення російських військ залишається відкритим, проте Україна готова до війни з РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до війни з Російською Федерацією
Про це він заявив в ефірі "1+1".
"Чи Готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогодні це питання відкрите, але ми повинні до цього бути готові. Ми до цього готувалися досить довго. Для нас це не було несподіванкою", - наголосив Данілов.
Він зазначив, що у Путіна є велике бажання сісти за стіл переговорів з президентом США Джо Байденом, "бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут буде панувати".
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"І зараз та істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ це все в контексті того, що вони мають домовитися. Що буде, якщо вони не домовляться? Які дії Путіна - важко сказати", - сказав секретар РНБО.
Данілов зауважив, що ніхто не каже, що загроз немає.
"Загроза, поки є РФ, є завжди. Мова йде про пряме вторгнення. Для того, щоб було пряме вторгнення мають відбутися певні речі. Цих речей на сьогодні немає. Чи будуть вони завтра - будемо дивитися. Країна готується. Україна є напоготові", - додав він.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
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