Окупанти в Криму відпустили колишнього члена Меджлісу Мінсітова
В окупованому Криму після допиту в ФСБ відпустили ексчлена Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Мінсітова
Про це повідомляє "Кримська Солідарність" у Facebook.
"51-річного Ельдара Мінсітова з інвалідністю 3-ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до свого будинку в селищі міського типу Молодіжне в Криму", - уточнили правозахисники.
Як розповів адвокат, силовики "провели певне опитування".
Після цього вони привезли колишнього члена Меджлісу додому.
"Він втомився, але почуває себе нормально", - додав захисник.
- Раніше 8 вересня стало відомо про його затримання.
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