Окупанти в Криму відпустили колишнього члена Меджлісу Мінсітова

Про це повідомляє "Кримська Солідарність" у Facebook.



"51-річного Ельдара Мінсітова з інвалідністю 3-ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до свого будинку в селищі міського типу Молодіжне в Криму", - уточнили правозахисники.



Як розповів адвокат, силовики "провели певне опитування".



Після цього вони привезли колишнього члена Меджлісу додому.



"Він втомився, але почуває себе нормально", - додав захисник.

Раніше 8 вересня стало відомо про його затримання.