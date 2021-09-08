В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу Менсеітова

Про це передає організація "Кримська солідарність".

"Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в с. Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Менсеітова відвезли в невідомому напрямку після слідчих заходів.

В організації зауважили, що 18 червня 2021 року він давав у Вірменському міському суді свідчення в якості свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.



Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

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