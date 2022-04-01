Окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок, - ОПУ

Про це він повідомив у Telegram.



"Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці. Слава Україні!" - сказав Тимошенко.



Він додав, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

1 березня у Сумській області обміняли п’ятьох людей - учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції.