Окупанти в рамках обміну віддали Україні 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок, - ОПУ
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про обмін військовополоненими між Україною та Росією
Про це він повідомив у Telegram.
"Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці. Слава Україні!" - сказав Тимошенко.
Він додав, обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.
- 1 березня у Сумській області обміняли п’ятьох людей - учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції.
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