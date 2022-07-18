Окупанти вбили двох цивільних на Донбасі за 17 липня
Російські війська під час обстрілу Донеччини вбили двох мирних мешканців, ще 10 отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - зазначив він.
Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Від початку повномасштабного вторгнення 625 людей загинуло, 1608 - поранено.
- Станом на ранок 18 липня ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки.
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