Окупанти вбили двох цивільних на Донбасі за 17 липня

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - зазначив він.

Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Від початку повномасштабного вторгнення 625 людей загинуло, 1608 - поранено.

Станом на ранок 18 липня ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки.

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