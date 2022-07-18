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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог штурмує території поблизу Григорівки, проте відійшов від Новолуганського, Кам’янки і Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

Ворог штурмує території поблизу Григорівки, проте відійшов від Новолуганського, Кам’янки і Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ

18 липня, 2022 понедiлок
07:17
війна з Росією окупанти рф

ЗСУ відбили штурм окупантів у районах Верхньокам’янського, Спірного, Серебрянки, Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара. Тривають бої біля Григорівки

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Слов’янський напрямок

Противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

Донецький напрямок

Підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка українські захисники успішно відбили.

Бахмутський напрямок 

Обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямок

Окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли.

Також противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

Південнобузький напрямок

Тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку безпілотником.

Харківський напрямок 

Ворог намагається не допустити просування військ України у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

Сіверський напрямок 

Ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

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