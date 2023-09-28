Окупанти вдарили по Авдіївському коксохімічному заводу та Костянтинівці: є поранені
Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого було поранено трьох людей. Також окупанти поцілили ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу
Про обстріл Костянтинівки "Суспільному" розповів начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.
"О 12:50 був один приліт по приватному сектору Костянтинівки. Попередньо внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей, один з них у важкому стані", — сказав він.
За словами чиновника, удар армія РФ нанесла у той самий район, що й сьогодні вночі та учора вдень, кількість пошкоджених будинків наразі невідома. Тип зброї встановлюють.
Водночас очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив "Громадському" про обстріл ракетами Коксохіму. Він зазначив, що близько 13:13 зафіксували удар двома ракетами. Влучання однієї було у склад зберігання нафталіну, горять залишки. Люди не постраждали.
- 27 вересня російські терористи обстріляли міста Костянтинівка, Торецьк та селище Калинівці Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 4 дістали поранення.
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