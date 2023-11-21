Окупанти вдарили по Херсону: постраждав цивільний
Російська армія уранці вівторка, 21 листопада, здійснила черговий обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега, унаслідок чого отримав поранення місцевий житель
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що через російський обстріл поранення ноги отримав 59-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
За інформацією від голови МВА Романа Мрочка, попередній діагноз пораненого - мінно-вибухова травма.
Окрім цього, внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджений будинок.
В ОВА показали наслідки російського обстрілу.
- Також зранку російські війська атакували селище Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого загинув цивільний чоловік.
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