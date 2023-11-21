Окупанти вдарили по Херсону: постраждав цивільний

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що через російський обстріл поранення ноги отримав 59-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

За інформацією від голови МВА Романа Мрочка, попередній діагноз пораненого - мінно-вибухова травма.

Окрім цього, внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджений будинок.

В ОВА показали наслідки російського обстрілу.