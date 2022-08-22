Окупанти вдарили по Одещині ракетою Х-59. Попередньо - без постраждалих

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, зранку 22 серпня російські військові обстріляли ракетою Х-59 цивільну інфраструктуру Одеської області.

"На Одещині ранком ворог завдав удару по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря", - пише Назаров.

За поточною інформацією, постраждалих немає.

21 серпня на узбережжі біля Одеси було знешкоджено дві дрейфуючі морські міни.

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