21 серпня біля узбережжя Одеси знешкодили дві морські міни, - депутатка районної ради Шульц
Депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц повідомила, що 21 серпня на узбережжі біля Одеси було знешкоджено дві дрейфуючі морські міни
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Поки що всі кораблі, які вийшли з порту Одеси з українським зерном безпечно подолали морський шлях. Проте вчора в Одесі було чутно вибухи. Збройні сили України знешкодили дві морські міни. Тому хлопці працюють для того, щоб експорт нашого зерна був безпечним", - розповіла вона
Депутатка районної ради додала, що попри зернову угоду в акваторії Чорного моря є велика кількість морських мін.
"Міни є і це дуже велика небезпека. Наші військові постійно знешкоджують дрейфуючі морські міни. Ми застерігаємо людей про небезпеку на пляжах", - додала вона.
- Вранці 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством
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