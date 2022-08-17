З Одещини вийшли ще чотири судна з українським продовольством

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини в twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також уклала Росія. А вже 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя. А 9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.

10 серпня посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін.

13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна. А 16 серпня перше судно Razoni з українським зерновим товаром пришвартувалося в сирійському Тартусі.

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