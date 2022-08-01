Перше судно з українським зерном вийде з Одеси вранці 1 серпня
Перше судно із зерном має вирушити з одеського порту 1 серпня о 9:15, повідомили в Мінінфраструктури України
Про це заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
"З порту Одеса очікується вихід першого судна з українським продовольством. Сьогодні о 9:15 в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з порту Одеса очікується вихід першого судна з українським продовольством", - сказав він.
Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.
"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року. Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", - зауважив Кубраков.
У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції, зазначають у Мінінфраструктури.
Раніше міноборони Туреччини у твітер повідомило, що перше судно з українського порту вирушить о 08:30.
У міноборони Туреччини, як передає Anadolu, казали, що таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічей міністра оборони Хулусі Акара з усіма сторонами та роботи спільного координаційного центру. Тож перше судно вийде з Одеси.
Раніше турецьки ЗМІ повідомляли, що країна очікує прийняти судна з українським зерном 3 серпня.
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22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
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23 липня, уже наступного дня після підписання зернової угоди, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану". Пізніше міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.
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