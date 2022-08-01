Перше судно з українським зерном вийде з Одеси вранці 1 серпня

Про це заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

"З порту Одеса очікується вихід першого судна з українським продовольством. Сьогодні о 9:15 в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з порту Одеса очікується вихід першого судна з українським продовольством", - сказав він.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року. Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", - зауважив Кубраков.

У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції, зазначають у Мінінфраструктури.

Раніше міноборони Туреччини у твітер повідомило, що перше судно з українського порту вирушить о 08:30.

У міноборони Туреччини, як передає Anadolu, казали, що таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічей міністра оборони Хулусі Акара з усіма сторонами та роботи спільного координаційного центру. Тож перше судно вийде з Одеси.



Раніше турецьки ЗМІ повідомляли, що країна очікує прийняти судна з українським зерном 3 серпня.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

23 липня, уже наступного дня після підписання зернової угоди, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану". Пізніше міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb