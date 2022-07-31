Перші судна з українським зерном можуть прибути до Туреччини 3 серпня, - ЗМІ
Найближчим часом з України можуть вирушити перші судна, які перевозитимуть зерно в межах укладеної у Стамбулі угоди, турецька сторона очікує прийняти їх 3 серпня
Про це пише CNN Turk.
Експорт зерна став можливим після того, як у Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру, створеного в межах реалізації так званої "зернової угоди".
За даними турецької сторони, перші судна із зерном будуть виходити з порту Одеси разом із 16 кораблями конвою. Судна без вантажів або не із зерном не будуть випускатися. Крім того, за ними стежитимуть за допомогою безпілотників і супутників.
Першою зупинкою кораблів з українських портів стане Стамбул. Очікується, що перше судно буде в територіальних водах Туреччини 3 серпня. Далі вони вирушать до Сомалі – на це може піти до півтора місяця.
У порту Стамбула кораблі також будуть перевіряти. Судна, які не нададуть прозору інформацію про зупинки в портах і вимкнуть сигнал переміщення, не будуть допущені до територіальних вод Туреччини.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з розблокування експорту українського продовольства морським шляхом.
- 23 липня, уже наступного дня після підписання зернової угоди, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
- У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану", за посередництва яких було досягнуто домовленість про розблокування морських шляхів експорту зерна з України ("зерновий коридор").
- Пізніше міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.
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