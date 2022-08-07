Перше судно з українською кукурудзою, відправлене з Одеси, затримується, – посол України в Лівані
Перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується
Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.
"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси. Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи. Разом з тим, судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану", – написав посол.
- Нагадаємо, 1 серпня з одеського порту вирушило судно з українським зерном
- 5 серпня ще три судна вийшли з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів
- 7 серпня з портів Одещини відправиться ще чотири судна з зерном
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