7 серпня з портів Одещини відправиться ще чотири судна з зерном
З порту міст Чорноморськ та Одеса сьогодні, 7 серпня, відправляться чотири судна з українським збіжжям
Про це повідомили в Міноборони Туреччини.
"Одне судно вирушить з порту "Одеса", ще три – з порту "Чорноморськ", - йдеться у повідомленні.
Також в порт України має зайти порожнє судно під завантаження.
- Нагадаємо, 2 серпня, перший корабель з українським зерном прибув до Стамбула
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