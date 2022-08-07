7 серпня з портів Одещини відправиться ще чотири судна з зерном

Про це повідомили в Міноборони Туреччини.

"Одне судно вирушить з порту "Одеса", ще три – з порту "Чорноморськ", - йдеться у повідомленні.

Також в порт України має зайти порожнє судно під завантаження.

Нагадаємо, 2 серпня, перший корабель з українським зерном прибув до Стамбула

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