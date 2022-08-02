Перший корабель з українським зерном прибув до Стамбулу
Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією
Про це пишуть турецьке видання Daily Sabah з посиланням на Міноборони Туреччини AFP та Reuters.
"Суховантаж RAZONI, завантажений кукурудзою, вчора вирушив з українського порту Одеси, досяг входу в Чорне море з протоки Босфор і став на якір у визначеному місці прибуття", – йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини.
Тепер судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.
Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
- Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії.
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