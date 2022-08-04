У Туреччині повідомили, що 5 липня з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
У пʼятницю, 5 липня, ще три судна вийдуть з українських чорноморських портів для вивезення продовольчих вантажів, зокрема зерна
Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.
"В результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра (5 серпня. - Ред.) в рамках відвантаження зерна з портів України планується відправитися 3 судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу", – заявив Акар.
Читайте також: "Це заохочує РФ до продовження крадіжок": МЗС України про рішення ліванського суду зняти арешт з судна з краденим українським зерном
Акар також підтвердив, що навантажене кукурудзою судно "Razoni", перше, що вийшло з українських портів, після контролю в Стамбулі вирушило до ліванського порту Тріполі.
- 4 серпня Британія заявила, що готова страхувати кораблі, які вивозитимуть зерно з України.
- 3 серпня очільник МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що "зернова угода" наблизить завершення війни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.72
- Актуальне
- Важливе