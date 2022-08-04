Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

"В результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра (5 серпня. - Ред.) в рамках відвантаження зерна з портів України планується відправитися 3 судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу", – заявив Акар.

Читайте також: "Це заохочує РФ до продовження крадіжок": МЗС України про рішення ліванського суду зняти арешт з судна з краденим українським зерном

Акар також підтвердив, що навантажене кукурудзою судно "Razoni", перше, що вийшло з українських портів, після контролю в Стамбулі вирушило до ліванського порту Тріполі.

4 серпня Британія заявила, що готова страхувати кораблі, які вивозитимуть зерно з України.

3 серпня очільник МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що "зернова угода" наблизить завершення війни.