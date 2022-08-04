Про це SkyNews повідомили джерела в галузі.

Інсайдери додали, що для цих рейсів може знадобитися до 50 мільйонів доларів страхування.

Ринок морського страхування Лондона розмістив регіон Чорного моря у списку високого ризику і витрати на страхування різко зросли.

Для кожного рейсу кожному кораблю знадобляться окремі шари страхового покриття в тому числі для вантажу і для самого судна. Страховики також стягують додаткову премію за вхід у такі зони.

Страхова компанія Lloyd's Ascot і брокер Marsh запустили механізм для зернотрейдерів, щоб забезпечити до 50 мільйонів доларів США покриття вантажу для кожного рейсу.

"За останні декілька днів у нас були деякі запити, і ми цілком сподіваємося, що вони будуть задоволені. Той факт, що ми це маємо, означає, що коли це станеться, ми зможемо рухатися", — сказав глобальний керівник морського та вантажного відділу Marsh Маркус Бейкер.

Нагадаємо , 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН.

Корабель успішно оглянули члени багатосторонньої групи і він відбув у порт призначення у Лівані.

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