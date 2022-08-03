English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка У Туреччині інспекційна група завершила огляд першого українського судна з зерном

У Туреччині інспекційна група завершила огляд першого українського судна з зерном

3 серпня, 2022 середа
13:05
Економіка Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу

Судно Razoni з українською кукурудзою зупинилося у Стамбулі для огляду, який відбувається за "зерновою угодою"

Про це повідомила пресслужба міністерства національної оборони Туреччини у твіттері.

"Спільна інспекційна група завершила перевірку на борту RAZONI. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор, щоб за короткий час відправитися в Ліван", - йдеться у повідомленні міноборони Туреччини.

Міністерство інфраструктури України також підтвердило, що судно RAZONI пройшло інспекцію та готується відправлятися до пункту призначення.

"Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представниками Спільного координаційного центру. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами – ООН та Туреччиною", - пише Міністерство інфраструктури України в фейсбуці.

Також повідомляється, що зараз очікують на дозвіл про вихід ще 17 українських суден.

"Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід", - йдеться у повідомленні.

"Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна: такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

  • Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ООН
Туреччина
зерно
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
дим
2 серпня, 2022 вiвторок
На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою підірвали власний потяг
Перехоплена розмова російських окупантів
2 серпня, 2022 вiвторок
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
Катерина Ступницька
Автор Андріана Стахів
2 серпня, 2022 вiвторок
Герої України. Врятувала десятки бійців у день своєї загибелі: бойова медикиня Катерина Ступницька
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.98
    Купівля 38.98
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 39.27
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
3 серпня
13:40
Біженці з України
Литва зголосилася забрати 2 тис. українських біженців з Молдови
13:38
Ексклюзив
Косово
Україна має визнати Косово після Сербії, бо Росія може розіграти карту Криму, - експосол в балканських країнах
13:36
Планував стати гауляйтером РФ: СБУ затримала помічника чинного нардепа на Черкащині
13:35
Олаф Шольц
Шольц звинуватив Росію у брехні через турбіну для Північного потоку
13:29
Оновлено
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи: зруйновано супермаркет, виникла пожежа
13:21
школа
Перейшли на бік окупантів. Двом освітянам із Луганщини повідомили про підозру у держзраді
13:21
У Маріуполі росіяни зносять меморіал пам'яті загиблим українським військовим
13:11
Ексклюзив
Усама бен Ладен та Айман аз-Завахірі
Американці "закрили рахунок" знищенням лідера "Аль-Каїди", - експерт - міжнародник Кореньков
13:11
Олег Синєгубов
Харків готовий до можливого повторного наступу росіян, - голова ОВА Синєгубов
12:48
Уламки ракети, ППО
Упала в поле соняшників: на Харківщині ППО збила російську ракету
12:48
обстріл ракета
У Степногірську на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 4 цивільні об'єкти
12:39
Транзит російських товарів до Калінінграда
Литва попередила РФ про загрозу нової блокади транзиту до Калінінграда
12:35
Техніка
ССО "Азов Харків" у тилу окупантів знищили вантажівки з боєприпасами та автомобілі охорони
12:27
Ексклюзив
Китай Тайвань
Реального збройного конфлікту Китаю проти Тайваню не буде, - китаєзнавець Федічев
12:15
Ексклюзив
Збройні сили Білорусі
Шанс на участь білоруської армії у війні з Україною мізерний, - радник Тихановської
12:14
Мистецький аукціон
На аукціоні Saint Javelin за $22 тис. продали картину "Маріупольська Покрова": гроші витратять на дрони для ЗСУ
12:05
Денис Сорокін
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського комбата, - офіцер ЗСУ Штефан
11:55
Кулеба
Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю
11:53
ЗСУ безпілотник дрон
"Армія дронів": перші 4 безпілотники Fly Eye вирушають на передову
11:52
Ексклюзив
Байден і Сі Цзиньпін
Тайванська криза зафіксувала нову геополітичну двополярність без Росії, - політолог-міжнародник Воля
11:50
баггі VOLS
"Авто дуже круте": нацгвардійці показали, як тестують мобільні баггі VOLS від столичних волонтерів
11:39
авто
Виїзд із Запоріжжя на окуповані території 3 серпня не працюватиме через погодні умови
11:25
зерно хліб пшениця елеватор
ООН і Канада виділять Україні $40 млн для зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна
11:18
Росіяни за добу завдали 8 авіаударів по адмінмежі Донеччини й Луганщини, щоб скувати дії ЗСУ
11:06
Олександр Усик
Усик отримає рекордний гонорар за другий бій з Джошуа
11:06
Маріуполь
"Стоп референдум": Рух опору починає онлайн-мітинг на підтримку Маріуполя. Як долучитися
10:55
Ексклюзив
Євген Магда
Китай не воюватиме зі США через потужні економічні звʼязки й конкуренцію, - політолог Магда
10:48
Дональд Трамп (у центрі) та Віктор Орбан (праворуч)
Трамп розповів про зустріч з "другом Орбаном" та Сійярто у власному гольф-клубі
10:42
Ексклюзив
Сергій Згурець
Накопичення сил Росії на правобережжі Херсонщини можна легко відрізати, перебивши шляхи сполучення, - Згурець
10:26
Українська мрія
"Гадяцьке сафарі": на Полтавщині створять власну поштову марку воєнного часу
10:22
Оновлено
Харків
Росія обстріляла Харків: постраждала інфраструктура
10:17
ЗСУ знищили окупантів
ЗСУ показали, як знищили зі "стугни" російські боєкомплекти
10:11
Уранці російські окупанти обстріляли Сумщину з артилерійської установки
10:09
Ірина Венедіктова
Венедіктова після відставки з поста генпрокурора стане послом у Швейцарії
10:02
СБУ затримала агента російських спецслужб
Інформував ворога про діяльність об’єктів Придніпровської залізниці й перебування ЗСУ: жителю Дніпра оголосили підозру у держзраді
09:50
Сергій Лавров
Лавров знайшов спільне у візиті Пелосі на Тайвань та позиції США щодо України
09:49
Інфографіка
втрати окупантів
РФ втратила близько 41 350 військових, 1774 танки й 740 дронів за час повномасштабної війни проти України
09:38
Інфографіка
євро
Курс валют в Україні 3 серпня: євро здешевшав
09:25
Ріші Сунак та Ліз Трасс
У Британії назвали фаворита у боротьбі за посаду прем'єра перед стартом голосування консерваторів
09:20
Instagram
Instagram в Україні почав підтримувати Reels та музику в Stories
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV