Про це повідомила пресслужба міністерства національної оборони Туреччини у твіттері.

"Спільна інспекційна група завершила перевірку на борту RAZONI. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор, щоб за короткий час відправитися в Ліван", - йдеться у повідомленні міноборони Туреччини.

Міністерство інфраструктури України також підтвердило, що судно RAZONI пройшло інспекцію та готується відправлятися до пункту призначення.

"Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представниками Спільного координаційного центру. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами – ООН та Туреччиною", - пише Міністерство інфраструктури України в фейсбуці.

Також повідомляється, що зараз очікують на дозвіл про вихід ще 17 українських суден.

"Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід", - йдеться у повідомленні.

"Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна: такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН.

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