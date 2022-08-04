Про це йдеться в заяві МЗС.

"Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Окрім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - наголосили у відомстві.

Там наголосили, що рішення ліванського суду від 4 серпня дозволяє судну "Laodecia", яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

30 липня посол України в Лівані повідомив, що затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно. Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Триполі, і тепер домагається експертизи цього зерна.

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