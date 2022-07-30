Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, інформує видання "Крим.Реалії".

Дипломат розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Тріполі, і тепер домагається експертизи цього зерна. Його раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував у морському порті Феодосії.

"Щодо підтвердження того, що це зерно українське: звичайно, для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення, і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення, і ми зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це є зерно українського походження. Іншого шляху на сьогоднішній день немає", – повідомив Ігор Осташ.

Посол України в Лівані підкреслив, що судно не може вивантажити зерно і перебуває в порту Тріполі.

"Зараз судно затримане, воно не розвантажується. Також є відповідна реакція посольства США в Лівані, тому що це судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів і підпадає під їхній так званий "Закон Цезаря". Тому судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ", – розповів український посол.

Дані про перебування судна LAODICEA у порту Тріполі підтверджує сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів і місце перебування суден у реальному часі. Повідомляється, що суховантажне судно прибуло до Тріполі з турецького порту Ізмір.

Як уточнює Рейтер із посиланням на представника дипмісії, у разі конфіскації вантажу Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі до Лівану.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb