Про це пише Reuters із посиланням на документ, узгоджений сторонами "зернової угоди".

"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, залучені до цієї ініціативи", – йдеться в документі під назвою "Процедури для торговельних суден".

Зазначається, що процес контролюється Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН. СКЦ надаватиме інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор російським, українським і турецьким військовим для запобігання інцидентам.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА (безпілотники) не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче за 10 морських миль", – йдеться в документі.

Як зазначає Reuters, страховики та судноплавні компанії шукали більше деталей про те, як працюватиме коридор для суден, що заходитимуть в українські порти, з яких дозволений експорт збіжжя.

Одне джерело в страховій галузі повідомило, що процедури "мають вигляд обнадійливого набору правил. Але чи всі сторони будуть їх дотримуватися?"

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден - ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

2 серпня, перший корабель з українським зерном прибув до Стамбула.

Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван з трьох суден з українським збіжжям.

З порту міст Чорноморськ та Одеса 7 серпня відправилися ще чотири судна з українським зерном.

Вранці 8 серпня з українських портів Південний і Чорноморськ вийшли ще два судна з продовольством.

8 серпня близько обіду перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення.

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