З портів Одещини вийшли ще три судна з українським зерном

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбук..

"На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту Чорноморськ", - зазначив він.

За слова міністра, Україна розраховує, що безпекові гарантії її партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з українських портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього планують забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль - 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний", - наголосив Кубраков.

Він додав, що такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу. Адже, чим швидше Україна зуміє вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі.

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