Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення
Перше судно Polarnet з українською агропродукцією прибуло в Туреччину, прибуття ще двох очікується через тиждень
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Як йдеться у повідомленні, судно POLARNET успішно транспортувало зерно та харчові продукти з українських портів і першим дісталося кінцевого пункту призначення.
"Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь у реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині", - пише пресслужба міністерства.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відзначив організацію безпечного руху судна партнерами, гарантовану в рамках підписаної зернової угоди між Україною, ООН та Туреччиною. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
"Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Також у міністерстві повідомили, що прибуття суден NAVI STAR, ROJEN, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.
- Міністерство оборони Туреччини у вівторок, 2 серпня, увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди".
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22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.
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1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден — ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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