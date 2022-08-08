З українських портів відправились ще два судна із зерном

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у фейсбук.

"В ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту Південний вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA прямує до Італії", - йдеться в повідомленні

Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту Чорноморськ в Нідерланди.

Так, на борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

"Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт - Південний. Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль - нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб "зерновий коридор" працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства", - прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Тож не враховуючи відправлених сьогодні, 8 серпня, суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агроподукцією.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден - ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

2 серпня, перший корабель з українським зерном прибув до Стамбула.

Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван з трьох суден з українським збіжжям.

З порту міст Чорноморськ та Одеса 7 серпня відправилися ще чотири судна з українським зерном.

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