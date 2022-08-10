Судно Razoni з українським зерном, від якого відмовився покупець у Лівані, прибуло в Туреччину
Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін
Про це посол заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - сказав Осташ.
Відомо, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до ліванського порту Триполі. На борту суховантажника було 26 тисяч тонн української кукурудзи.
Пізніше Razoni прибуло до Стамбула, а далі продовжило свій шлях до порту Триполі у Лівані. 3 серпня інспекційна група у складі представників України, ООН, Туреччини та Росії прибула на Razoni і провела його огляд. Корабель пройшов інспекцію і вирушив до Триполі.
- 9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.
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