Про це у фейсбук повідомило посольство України у Лівані.

"Згідно з інформацією, наданою відправником українського зерна на борту Razoni, покупець в Лівані відмовився приймати вантаж через затримки термінів доставки (більше 5 місяців). Отже, відправник вантажу зараз шукає іншого покупця, щоб розвантажувати свій вантаж або в Лівані/Тріполі, або в будь-якій іншій країні/порт", - йдеться у повідомленні.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині.

Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя

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