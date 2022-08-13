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З українських портів загалом вийшли 16 суден із зерном, - Зеленський

13 серпня, 2022 субота
22:18
Економіка Судно з українським зерном

Після розблокування з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці

Про це сказав Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. 

"Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку", - сказав президент.

За його словами, Україні вдається надолужити темп експорту та у перспективі це може допомогти повністю зняти продовольчу кризу.

"За неповних два тижні з трьох наших портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць", - сказав Зеленський.

Він додав, що вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".

  • 1 серпня з одеського порту вирушило судно з українським зерном.
  • 2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди". 
  • Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. 
  • Вранці 8 серпня з українських портів Південний і Чорноморськ вийшли ще два судна з продовольством.
  • 9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства. 
  • 12 серпня з портів Одещини вийшли ще два судна з українськими пшеницею та кукурудзою.
  • 13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини

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Україна
Володимир Зеленський
експорт зерна
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