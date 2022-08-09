На Одещині з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з вантажем у 70 тис. тонн продовольства

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що судно RAHMI YAGGI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65000 тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. Цікаво, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ" "зерновим коридором" в рамках Стамбульської Ініціативи.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - зазначив керівник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

Також в Адміністрації морських портів повідомили, що за дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли понад 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу та одне судно зайшло до порту "Чорноморськ" під навантаження.

Нагадаємо, Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту, - посольство

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