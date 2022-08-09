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На Одещині з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з вантажем у 70 тис. тонн продовольства

9 серпня, 2022 вiвторок
11:31
Економіка

Сьогодні, 9 серпня, з порту "Чорноморськ" вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що судно RAHMI YAGGI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65000 тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. Цікаво, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ" "зерновим коридором" в рамках Стамбульської Ініціативи.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - зазначив керівник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

Також в Адміністрації морських портів повідомили, що за дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли понад 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу та одне судно зайшло до порту "Чорноморськ" під навантаження.

  • Нагадаємо, Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту, - посольство

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Одещина
зерно
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