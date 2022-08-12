Про це інформує в твіттері Міністерство оборони Туреччини.

"Судно Sormovsky під прапором Белізу перевозить 3 тисячі 50 тонн пшениці з Чорноморська до Текірдага", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до Ірану вирушив корабель Star laura, під прапором Маршаллових островів, з 60 тисячами тонн кукурудзи.