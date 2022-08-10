Про це під час брифінгу у Медіацентрі заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки", - сказав Осташ.

Посол наголосив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України.

"Я хотів би особливо підкреслити, що це не Ліван, не держава, замовляла це борошно і ячмінь, це було замовлення бізнесових структур", - додав Осташ.

Також посол розповів, що робити країні у випадку таких крадіжок.

"Дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому, що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами вони виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності. Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони", - підсумував Ігор Осташ.

Нагадаємо, 8 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту.

Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя.

7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині.

2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

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