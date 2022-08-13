Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ"

Про це повідомили у facebook Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером THOE", - йдеться у повідомленні.

Судно пішло з українського порту "Чорноморськ".

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При цьому судно об’єдналося в караван з балкером THOE. Сумарно два судна завантажені агропродукцією загальною вагою 14,5 тисяч тонн.

У Мінінфраструктури нагадали, що після відкриття "зернового коридору", вже 16 суден вирушили із українських портів, а на їх бортах 450 тисяч тонн агропродукції.

Міністерство інфраструктури України опублікувало відповідне відео, де видно процес завантаження судна FULMAR S.

Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. 6 серпня перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула.

6 серпня до морського торговельного порту "Чорноморськ" підійшов турецький суховантаж FULMAR S – це перше турецьке судно, яке наблизилося до України з 24 лютого.

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