Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ"
Зранку в суботу, 13 серпня 2022 року, балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини
Про це повідомили у facebook Міністерства інфраструктури України.
"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером THOE", - йдеться у повідомленні.
Судно пішло з українського порту "Чорноморськ".
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При цьому судно об’єдналося в караван з балкером THOE. Сумарно два судна завантажені агропродукцією загальною вагою 14,5 тисяч тонн.
У Мінінфраструктури нагадали, що після відкриття "зернового коридору", вже 16 суден вирушили із українських портів, а на їх бортах 450 тисяч тонн агропродукції.
Міністерство інфраструктури України опублікувало відповідне відео, де видно процес завантаження судна FULMAR S.
- Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. 6 серпня перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула.
- 6 серпня до морського торговельного порту "Чорноморськ" підійшов турецький суховантаж FULMAR S – це перше турецьке судно, яке наблизилося до України з 24 лютого.
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