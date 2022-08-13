English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ"

Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ"

13 серпня, 2022 субота
15:44
Економіка Судно, яке вийшло з порту "Чорноморськ"

Зранку в суботу, 13 серпня 2022 року, балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини

Про це повідомили у facebook Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером THOE", - йдеться у повідомленні. 

Судно пішло з українського порту "Чорноморськ".

Читайте такожМикола Княжицький. Що нам потрібно зараз для Перемоги?

При цьому судно об’єдналося в караван з балкером THOE. Сумарно два судна завантажені агропродукцією загальною вагою 14,5 тисяч тонн.

У Мінінфраструктури нагадали, що після відкриття "зернового коридору", вже 16 суден вирушили із українських портів, а на їх бортах 450 тисяч тонн агропродукції.

Міністерство інфраструктури України опублікувало відповідне відео, де видно процес завантаження судна FULMAR S.

  • Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. 6 серпня перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула.
  • 6 серпня до морського торговельного порту "Чорноморськ" підійшов турецький суховантаж FULMAR S – це перше турецьке судно, яке наблизилося до України з 24 лютого.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Туреччина
Одещина
зерно
війна з Росією
Чорноморськ
Читайте також:
путін путлер
12 серпня, 2022 п'ятниця
Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу
Кременчук обстріл
12 серпня, 2022 п'ятниця
У Кременчуку чули вибухи. Тривоги не було
Ганна Маляр
11 серпня, 2022 четвер
Військовий публічно розкрив стратегічну для ЗСУ інформацію, ведеться слідство, - Ганна Маляр
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
13 серпня
15:50
Ексклюзив
ЗСУ знищують окупантів
На Донеччині противник скаженіє та з останніх сил намагається прориватися, але всі ворожі атаки відбиваються, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
15:48
телеведуча
Синоптик Наталка Діденко попередила про спеку, дощі та грози в Україні 14 серпня
15:45
Михайло Подоляк
Російський паспорт є квитком в один кінець, до всесвіту Орвелла, – Подоляк про паспортизацію окупованих територій
15:45
літак МІГ-29
Словаччина відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні
15:42
Віктор Ляшко
Росія блокує доступ до ліків на окупованих територіях, - Ляшко
15:41
Ексклюзив
Роман Костенко
Ворог зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення, - полковник СБУ Костенко
15:19
збили безпілотник
У небі над Одещиною ЗСУ збили російський дрон
15:15
ДБР викрило чиновників із Запоріжжя, які щодня "заробляли" по 2 млн. грн на схемі з лінією розмежування
15:10
В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького
В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького
15:03
російський безпілотник
ЗСУ показали, як знищили російський дрон, що корегував артилерію окупантів
14:59
Дмитро Святаш
Майно ексрегіонала на 600 млн грн передали державі. ЗМІ кажуть, що це Святаш
14:49
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба дав пораду росіянам, які засмучені можливою забороно подорожувати до ЄС
14:46
Литва прапор
Литва виділила понад €1 млн для вивчення литовської мови українськими біженцями
14:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ядерний шантаж - останній російський козир, - Піонтковський
14:31
У Шотландії використають ще один круїзний лайнер для розміщення українських біженців
У Шотландії використають ще один круїзний лайнер для розміщення українських біженців
14:30
Ексклюзив
Британія солдати
Велика Британія не надсилатиме свої війська в Україну, - британський парламентар Брайант
14:28
Ірина Геращенко
"Всьому є межа. Ми не дозволимо нікому ображати та зневажати наших воїнів і волонтерську спільноту", - Ірина Геращенко
14:15
Оновлено
Харків, обстріл
У Харкові вночі пролунали вибухи, пошкоджено коледж
14:14
українські прикордонники
Біля Слов'янська українські прикордонники знищили російську техніку з окупантами та ворожих диверсантів
14:07
Бріджит Брінк
Амбасадорка США відвідала центр "Я - Маріуполь" у Києві
14:05
Енергодар
Мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці
13:58
Ексклюзив
санкції проти рф
Санкції проти Росії навіть не дорівнюють санкціям проти Ірану, - британський парламентар Брайант
13:55
Киянка передавала в ФСБ фото й відео об'єктів ЗСУ
Киянка передавала в ФСБ фото й відео об'єктів ЗСУ. Її затримали
13:53
Чорногорія
Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
13:53
Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар чемпіонату України з футболу
13:39
Росіяни обстріляли Чернігівщину
Росіяни обстріляли Чернігівщину: близько 55 прильотів
13:16
F-16
Ердоган полетить до Байдена домовлятися про постачання літаків F-16, - ЗМІ
13:11
Окупанти обстріляли Сумщину
На Сумщині росіяни вранці обстріляли природоохоронні території
12:55
Харків’янин переміг на Чемпіонаті Європи з класичного жиму
12:55
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
У МЗС РФ погрожують розширити "географічні завдання" війни у разі постачання Україні далекобійної зброї
12:49
Індія росія прапор
Індія не створюватиме з РФ альтернативу платіжної системи SWIFT, - ЗМІ
12:41
На Чернігівщині жінка підірвалася на російській розтяжці
На Чернігівщині жінка пішла до лісу, попри заборону, і підірвалася на російській розтяжці
12:38
На Миколаївщині Кім та генерал Марченко анонсували про роботу над "певними результатами" про які повідомлять згодом
12:09
Українські війська збили ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА
12:05
В Україні ліквідували командира роти російських танкістів, - офіцер ЗСУ Штефан
11:57
танк Т-34 в Нарві
Займалися пропагандою: з Естонії вислали співробітників російського видання "Известия"
11:49
Ексклюзив
зерно порт
Росіяни створили злочинний картель для перевезення з Криму та перепродажу українського зерна країнам Близького Сходу, - посол України в Лівані Осташ
11:48
ЗАЕС окупанти
У розвідці попередили, що РФ готує на Запорізькій АЕС провокації під українським прапором
11:42
ЗСУ знищили російський танк
ЗСУ показали, як знищили російський танк на повному ходу
11:34
У Міноборони України привітали Ялту з днем міста і пообіцяли звільнити від окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV