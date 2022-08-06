До України вперше з 24 лютого підходить турецьке судно, - ЗМІ
До морського торговельного порту "Чорноморськ" підходить турецький суховантаж FULMAR S – це перше турецьке судно, яке наближається до України з 24 лютого
Про це йдеться на порталі BlackSeaNews.
За даними моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", станом на 15:00 за Києвом суботи на підході до порту Чорноморськ спостерігається турецький суховантаж FULMAR S.
Очікується, що FULMAR S прибуде в суботу о 20:00 за Києвом. Судно, спущене на воду у 2007 році, зареєстроване на компанію зі Стамбула.
Суховантаж вийшов з турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.
"На якірній стоянці біля входу в Босфор в Чорному мору досі перебуває (теж турецький) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, який вважали першим судном, що отримає дозвіл на рейс до портів України за експортним зерном. Отже, наші прогнози, що це будуть переважно судна турецьких власників, підтверджуються", – зазначає головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.
- Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. 6 серпня перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула.
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