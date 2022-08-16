Про це інформують в британському агентстві новин Reuters.

Згідно з джерелом судноплавства та супутниковими даними, у вівторок, 16 серпня, перше судно, яке вирушило два тижні тому з України, пришвартувалося у сирійському портовому місті Тартус.

"Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відпливло з українського порту Одеса 1 серпня згідно з важкою угодою щодо зерна, але не розвантажилося в Лівані, як планувалося. Останніми днями його місцеперебування було незрозумілим, оскільки транспондер був вимкненим", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці на супутникових знімках Planet Labs PBC було видно судно в порту. Агенції підтвердило джерело з судноплавства, що Razoni причалило та розвантажує частину свого вантажу кукурудзи в Сирії.

Спочатку 26 000 тонн кукурудзи призначалися Лівану. Нині країна переживає економічну кризу, через яку близько половини населення відчуває нестачу їжі.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя.

9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.

10 серпня посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін.

13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

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